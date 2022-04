Sassuolo-Juventus, ansia Cuadrado: le ultime sull’infortunio

Sassuolo-Juventus, la freccia colombiana si è fermata ieri pomeriggio in allenamento: Allegri incrocia le dita.

L’occasione è di quelle ghiotte. Stasera, a Reggio Emilia, la Juventus ha l’opportunità di creare un vero e proprio solco tra il quarto e il quinto posto. “Prenotando”, di fatto, la qualificazione alla prossima Champions League. Roma, Fiorentina e Lazio ieri non hanno raccolto neanche un punto nei loro rispettivi impegni e il clamoroso scivolone del Napoli in quel di Empoli consente ai bianconeri di mettere nel mirino anche il podio nel caso in cui dovessero battere il Sassuolo nel posticipo.

Un appuntamento importante, dunque, quello che avrà luogo nella città emiliana. E una vittoria farebbe il paio con l’ottima prova esibita in Coppa Italia contro la Fiorentina mercoledì scorso. Nella semifinale di ritorno della coppa nazionale la squadra di Massimiliano Allegri ha subito voltato pagina dopo il mezzo passo falso con il Bologna, sfoderando un’eccellente prestazione difensiva che ha reso vano ogni minimo tentativo d’assalto della Viola. Contro gli uomini di Alessio Dionisi servirà lo stesso atteggiamento, visto che i neroverdi amano sbilanciarsi in avanti anche a costo di scoprirsi eccessivamente.

Sassuolo-Juventus, oggi esami per il colombiano: salterà anche l’Inter?

Al Mapei Stadium, tuttavia, arriverà una Juventus coi cerotti. Dopo il forfait del centrocampista brasiliano Arthur, assente ormai da tre partite, si è fermato anche Juan Cuadrado. La freccia colombiana è stata costretta ad alzare bandiera bianca per via di un risentimento all’adduttore durante l’allenamento di ieri pomeriggio e non è stata inclusa tra i convocati per Reggio Emilia. In giornata gli esami ci diranno di più sull’entità dell’infortunio: come fa notare Giacomo Scutiero in un tweet, l’unica grande preoccupazione riguarda l’eventuale recupero per la finale di Coppa Italia con l’Inter.