Calciomercato Juventus, firma e clausola monstre: la data dell’annuncio

Calciomercato Juventus, accordo trovato e firma attesa nelle prossime settimane. La clausola è monstre: ecco la data dell’annuncio

Accordo trovato. Con rinnovo fino al 2026 e una clausola rescissoria monstre per proteggerlo da ogni possibile attacco. Insomma tutto fatto, con Cherubini che per forza di cose deve trovare altre piste da seguire per rinforzare il pacchetto arretrato di Massimiliano Allegri. Perché dopo aver perso Rudiger, ormai destinato a parametro zero al Chelsea, anche Araujo non arriverà a Torino.

Il difensore infatti è prossimo alla firma del suo accordo con i catalani. La clausola è di un miliardo, così come riportato da El Mundo Deportivo, identica a quella di Pedri e di Ansu Fati, altri due giovanissimi che il club spagnolo ha deciso di blindare.

Calciomercato Juventus, la data dell’annuncio

Sempre secondo il quotidiano spagnolo l’incontro decisivo, con annesso annuncio del rinnovo, dovrebbe esserci il prossimo venerdì, quando le parti dovrebbero mettere nero su bianco. Ormai il più è stato fatto per la soddisfazione di tutti, meno per i dirigenti della Juventus ovviamente che speravano nel vero colpo di mercato per i prossimi anni, viste le qualità tecniche che il difensore ha dimostrato di possedere soprattutto dopo l’arrivo di Xavi sulla panchina.

Ed è anche per questo, comunque, che Cherubini ha aperto nuovamente a quelle che sono le possibilità di portare Romagnoli a Torino, inserendosi nella trattativa – tutt’altro che chiusa viste le ultime indiscrezioni – che avrebbe dovuto portare il difensore del Milan a parametro zero alla Lazio di Lotito. Il dirigente biancoceleste non vuole offrire i 3,2 milioni di euro richiesti, e allora la dirigenza bianconera sarebbe pronta al sorpasso. Insomma, in poche parole, si cominciano a delineare quelli che sono i reali e raggiungibili obiettivi per la prossima stagione.