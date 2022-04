Calciomercato Juventus, nuovo tiro mancino di Conte: “Pronta l’offerta shock”

Calciomercato Juventus, l’ex Conte pronto a chiudere un giocatore finito nel mirino anche dei bianconeri: ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, il Tottenham di Conte vuole rilanciarsi da subito puntando su fuoriclasse che possano, dunque, permettere quel salto di qualità per ambire ai vertici in campionato ma soprattutto in Europa. Proprio per la prossima stagione l’obiettivo è “comune” ai bianconeri.

Stiamo parlando, almeno come numeri e palmares, di un fuoriclasse in possibile uscita dal Bayern Monaco. Gnabry potrebbe infatti essere il predestinato a diventare il nuovo volto degli Spurs.

Calciomercato Juventus, Conte vuole Gnabry | Super offerta pronta

Stando infatti al ‘Daily Star’, gli Spurs, non poveri economicamente diciamo, sono pronti a fare in grande pur di arrivare ad un profilo davvero importante e Gnabry, sia come numeri che come età, ancora relativamente giovane essendo un classe 1995, darebbe quel contributo necessario.

250 mila sterline a settimana, questa è l’offerta che potrebbe fare gli inglesi, almeno stando all’indiscrezione. Il giocatore quindi è ad un bivio: scegliere di continuare ancora in Bavaria oppure cambiare campionato e andare in Premier League alla guida di Antonio Conte. Le suggestioni non mancano ma è vero che a certi prezzi la Juventus deve chiamarsi fuori anche perché ha investito già molto nel mercato di gennaio, laddove i bianconeri sono riusciti a chiudere un profilo altrettanto fondamentale come Dusan Vlahovic. Staremo dunque a vedere cosa succederà sul fronte Gnabry ma è difficile pensare che la Juventus possa competere con certe cifre, nonostante l’interesse dimostrato proprio come – eventuale – sostituto di Dybala.