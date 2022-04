Calciomercato Juventus, l’erede di Dybala vuota il sacco | Annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra l’annuncio: l’attaccante lascerà in estate il suo attuale club prestigioso.

Calciomercato Juventus, dal ‘The Guardian’, Gabriel Jesus vuota il sacco. L’attaccante brasiliano lascerà il Manchester City. La volontà del bomber è di giocare altrove ma per il semplice e legittimo motivo di pretendere più spazio. Ora i bianconeri potrebbero pensare all’assalto.

Il City fa spazio per Haaland. Pep Guardiola lascia partire il suo abile attaccante e stende il tappeto per rosso per l’acquisto del secolo, una notizia positiva per i bianconeri che stanno cercando l’erede di Dybala e il brasiliano ha tutte le caratteristiche del caso.

Calciomercato Juventus, Jesus lascia il city in estate

Gabriel Jesus potrebbe quindi diventare l’erede ideale. Ancora giovane e con la fame giusta per fare la differenza, oltre ad avere delle doti tecniche notevoli. Il brasiliano potrebbe corrispondere all’identikit ideale per prendere parte del nuovo progetto di rifondazione dei bianconeri.

Addio quindi prossimo, entro fine giugno. La Juventus si appresta ad “abbracciare” un nuovo numero 10 e Jesus potrebbe essere il colpo giusto. Ancora da stabilire dove andrà ma adesso la strada è spianata, visto che lo stesso giocatore ha fatto sapere che pretende più spazio e voglia di giocare titolare in qualche realtà europea importante. Staremo a vedere se sarà proprio la Juventus la soluzione ideale.