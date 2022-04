Calciomercato Juventus, Rabiot ha ribaltato le gerarchie: blitz dalla Premier

By

Calciomercato Juventus, dalla Premier League si fanno sotto per il centrocampista bianconero: ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Fichajes’ arrivano importanti novità sul futuro del centrocampista bianconero e della nazionale francese Adrien Rabiot. Stando all’indiscrezione, il centrocampista di Allegri, sarebbe corteggiato dall’Arsenal.

L’ex Psg sarebbe finito nel mirino di Arteta che lo vedrebbe come nuovo potenziale titolare della sua squadra. A Torino Rabiot gode di una discreta stima viste le ultime partite al top della condizione ma è anche vero che il suo stipendio di 7 milioni pesa abbastanza sulle casse della società.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Rabiot

L’Arsenal è l’ennesima squadra interessata al francese ma questa volta sembra farsi sul serio. Da capire quale sarà la posizione dei bianconeri in merito. Rabiot sta dimostrando di avere il phisique du role per competere ai vertici, le ultime uscite tra partite in casa e trasferte lo dimostrano: il francese si sta conquistando un posto inamovibile nella rosa di Allegri.

Il futuro è dunque tutto nelle mani della dirigenza che deciderà se continuare, ancora, con Rabiot, decisamente in ascesa negli ultimi mesi, oppure venderlo ad un buon prezzo per fare cassa e puntare su altri profili. Staremo a vedere quello che succederà, ma intanto dall’Arsenal sembrano intenzionati a chiudere l’operazione, arrivando così a convincere sia la società che lo stesso giocatore. Arteta vede nelle caratteristiche di Rabiot l’interprete ideale per il suo centrocampo.