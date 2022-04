Calciomercato Juventus, il dopo Ronaldo ha un nome: risposta immediata

Calciomercato Juventus, tentativo disperato per strappare una prelazione in vista del dopo Ronaldo: la risposta non si è fatta attendere.

Sono ore frenetiche in casa Juventus, in cui il dibattito relativo all’eventuale sostituto di Paulo Dybala sta rappresentando un banco di prova importante in vista di rumours ed indiscrezioni che si susseguono senza soluzione di continuità.

L’attuale reparto offensivo a disposizione di Max Allegri potrebbe assistere ad un clamoroso restyling: posto che la “Joya” non continuerà la sua esperienza in bianconero, anche il futuro di Morata e Kean è pesantemente in discussione. Per l’attaccante dell’Atletico Madrid sarà fondamentale trovare un accordo con i Colchoneros per un eventuale sconto sui 30 milioni di euro pattuiti; scenario possibile, ma al momento non percorribile per l’ostinazione del club spagnolo non disposto a venire incontro alle richieste di Cherubini, che non vorrebbe sborsare più di 15-20 milioni di euro. Per Kean, invece, si ascolteranno eventuali offerte: ricordiamo che l’assistito di Mino Raiola è sbarcato all’ombra della Mole in prestito biennale con obbligo di riscatto. Il destino dell’ex Psg è intrecciato indelebilmente con quello di Raspadori, per il quale vi sono interessanti novità da segnalare.

Calciomercato Juventus, assalto a Raspadori per il post Ronaldo

Come riferito da sassuolonews.net, cherubini aveva già provato a bussare alla porta degli emiliani nei giorni immediatamente successivi alla partenza di Cristiano Ronaldo. Ricordiamo che la Juve aveva già perfezionato con i neroverdi l’acquisto di Locatelli, e puntava ad ottenere una prelazione sul giovane gioiello di Dionisi, intuendone le grandissime potenzialità. Carnevali, però, non ha ceduto, convinto – a ragion veduta – che la quotazione di mercato del trequartista sarebbe cresciuta esponenzialmente: a questo punto, la “Vecchia Signora” non ha alcuna posizione di vantaggio rispetto alle altre pretendenti a Raspadori, che però non ha fatto mistero di essere ingolosito all’idea di approdare in un top club come quello bianconero. Serviranno, però, almeno 35 milioni di euro per portarlo a Torino…