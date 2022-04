Calciomercato Juventus, sì a 10 milioni a stagione: accordo vicinissimo

La formazione della Juventus potrebbe subire diversi cambiamenti nel corso del prossimo calciomercato. I tifosi sognano in grande.

Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria a gennaio sono state le prime mosse della dirigenza. Mosse che però hanno dato un chiaro indirizzo su quelle che potrebbero essere le strategie del club per il futuro. Puntare sulla linea per aprire un nuovo ciclo vincente è necessario, del resto tanti elementi della rosa si avvicinano alla fine della loro carriera. Dunque in estate bisogna aspettarsi diversi movimenti sia in entrata che in uscita.

Non ci sarà solo l’attacco da puntellare, ma anche la difesa. Che potrebbe perdere Chiellini, che non ha ancora deciso il suo futuro. L’esperto centrale potrebbe anche decidere di chiudere la sua straordinaria carriera con una esperienza nella MLS americana. In ogni caso la Juventus dovrà darsi da fare per trovare nuovi volti in quel settore del campo.

Calciomercato Juventus, Rudiger ad un passo dal Real Madrid

Tra i tanti nomi che nel corso degli ultimi mesi sono stati accostati alla Juventus c’è anche quello di Rudiger. L’ex Roma è agli sgoccioli della sua esperienza con il Chelsea, visto che il contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Ma le ultime voci che arrivano riguardo il suo futuro lo vedono molto lontano dall’Italia.

Info #Rüdiger: sì ad un contratto sui 10 milioni di euro a stagione, con bonus. Il centrale tedesco è stato richiesto espressamente da #Ancelotti. Con @RaffaeleAmato14 su @calciomercatoit #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) April 24, 2022

Come ha rivelato il direttore di calciomercato.it Eleonora Trotta su Twitter, infatti, Rudiger sarebbe ad un passo dall’accordo con il Real Madrid. Pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro a stagione più bonus, su espressa richiesta di mister Ancelotti.