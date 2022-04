Calciomercato, accordo trovato: firma fino al 2023 | Bye bye Juventus

Calciomercato Juventus, accordo trovato e bianconeri tagliati definitivamente fuori: rinnovo fino al 2023, manca solo la fumata bianca.

Sebbene la Juventus – a Reggio Emilia – si trovi a giocare una partita fondamentale per provare a compiere il passettino decisivo per il consolidamento del quarto posto, obiettivo minimo stagionale, queste calde ore primaverili sono indubbiamente già catalizzate da quelle indiscrezioni di mercato che vedono da tempo la “Vecchia Signora” recitare un ruolo, direttamente o indirettamente, da autentica protagonista.

In una sessione di calciomercato nella quale non saranno possibili grandissimi investimenti, che in parte sono stati già effettuati nella finestra invernale, anticipando i colpi Vlahovic e Zakaria inizialmente programmati per giugno, i fari del management bianconero sono inevitabilmente rivolti al mercato degli svincolati, che potrebbe rivelarsi fonte di ottimi investimenti low cost. Sfumato ormai quasi definitivamente Rudiger, sempre più vicino al Real Madrid, al quale dovrebbe legarsi con un contratto a circa 10 milioni di euro a stagione, la “Vecchia Signora” sta tastando diverse soluzioni, anche con semplici sondaggi esplorativi.

Calciomercato Juventus, pronto il rinnovo per Sergi Roberto

Uno dei profili attenzionati dalla Juventus, ma non solo, risponde al nome di Sergi Roberto. Il poliedrico esterno spagnolo è stato protagonista di un lungo tira e molla con il Barcellona, dopo che i numerosi infortuni che l’hanno perseguitato nell’ultimo periodo ne hanno messo inevitabilmente in discussione il futuro in Catalogna. Inizialmente, i blaugrana non sembravano disposti a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022; tuttavia, secondo quanto riportato da sport.es, il summit risolutore avuto con l’entourage del calciatore cresciuto nelle giovanili dei catalani, avrebbe sortito una svolta improvvisa. Sergi Roberto, infatti, avrebbe accettato la proposta di rinnovo annuale avanzata dal Barcellona: accordo totale, dunque, al punto che si aspetterebbe solo la fumata bianca risolutoria per sancire un’intesa che sembrava a lungo a rischio. Niente da fare per la Juventus e per il Milan, che da tempo monitoravano (timidamente) la situazione.