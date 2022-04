Voti Sassuolo-Juventus 1-2, il sigillo di Kean | Doppia super bocciatura

Sassuolo-Juventus, voti e pagelle: il sigillo di Kean nel finale rappresenta la svolta decisiva. Tre punti fondamentali.

La vittoria che serviva alla Juventus: al Mapei Stadium, dopo l’iniziale vantaggio di Raspadori, Paulo Dybala e Moise Kean guidano la rimonta bianconera.

Inevitabilmente l’ex attaccante dell’Everton si prenderà i titoloni dei giornali: abile il controllo orientato con il quale elude la marcatura del diretto marcatore, e fredda Consigli sul proprio palo bucandolo con una conclusione di sinistro che beffardamente finisce sotto le gambe dell’estremo difensore degli emiliani. In chiaroscuro Dybala, che ha il merito di riprendere la partita, sbagliando però almeno tre volte in fase di ripartenza. Solida la prova di Rabiot, essenziale in entrambe le fasi; puntuale come sempre Bonucci, buono l’ingresso in campo di Chiellini. Morata si crea un paio di occasioni interessanti, ma non riesce a mettere il sigillo vincente. Ecco i voti completi:

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny 6, De Sciglio 5,5, Bonucci 6, Rugani 5 (55′ Chiellini 6,5), Alex Sandro 5,5, Danilo 6, Zakaria 5,5, Rabiot 6,5, Bernardeschi 6 Morata 6 (’67 Kean 7), Dybala 6 (’55 Vlahovic 5)