Calciomercato Juventus, nuovo intrigo dalla Fiorentina: pronto il sorpasso.

Spunta un nuovo nome per il calciomercato della Juventus. Si tratta di un calciatore che, nonostante la giovane età, conosce molto bene il nostro campionato poiché ha già disputato in Serie A addirittura 170 partite da quando nel 2017 ha iniziato a vestire i colori della Fiorentina.

Il calciatore in questione è il difensore viola Nikola Milenkovic, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. L’interessamento della Juventus non stupisce affatto, e non solo perché il giovane giocatore serbo si è fatto notare in questi anni per la sua personalità e solidità difensiva, ma anche perché in quel reparto la Juventus ha necessità stringente di rinnovare l’organico vista il non molto lontano addio di Chiellini e ,forse, anche di Bonucci. Proprio ieri, infatti, Chiellini ha comunicato la sua volontà di ritirarsi dalla Nazionale dopo la partita celebrativa che si disputerà a inizio giugno contro l’Argentina.

Calciomercato Juventus, pronto l’affondo per Milenković

Secondo quanto riportato da “La Nazione” la dirigenza della Fiorentina è intenzionata a capire le reali intenzioni del proprio difensore vista la scadenza del contratto il prossimo anno, con questo che è quindi l’ultimo anno per cercare di monetizzare l’affare prima che vada via a parametro zero. Dal canto loro il presidente Commisso e la Dirigenza Sportiva sono ovviamente fortemente intenzionati a continuare il rapporto con il promettente difensore ma egli, nonostante abbia rinnovato il contratto proprio lo scorso anno, non si è ancora espresso circa il proprio futuro. Qualora il giocatore non volesse però rimanere a Firenze, il presidente sarebbe intenzionato a cedere il cartellino del serbo all’estero in modo da monetizzare l’affare il più possibile. Qualora però Milenkovic decidesse di partire, la dirigenza bianconera proverebbe sicuramente a fare un’offerta per arrivare al giocatore.