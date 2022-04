Calciomercato Juventus, agente in città | Svolta per la firma

Calciomercato Juventus, l’agente è in città: arriva una svolta importante per la firma. Trattativa ormai che sembra nella sua fase di chiusura

Agente in città. Un segnale decisamente importante per quello che potrebbe essere il fututo del giocatore, in scadenza di contratto, che ad un certo punto sembrava totalmente fuori da quello che era un possibile progetto tecnico futuro. Poi il cambio in panchina, alcune parole riappacificanti, e una soluzione alla questione che sembra essere trovata.

Parliamo di Dembele, l’attaccante francese del Barcellona che con Koeman non giocava mai e che invece da quando Xavi si è seduto sulla panchina dei catalani ha ripreso a rivedere il campo. Il contratto come detto ancora non è stato rinnovato, ma l’arrivo di Sissoko a Barcellona – agente del calciatore – così come riportato da sport.es, è un segnale che ormai sembra tutto fatto. Mancherebbero solamente gli ultimi dettagli prima di andare l’annuncio ufficiale.

Calciomercato Juventus, sfuma Dembele

Il sogno Dembele quindi sfuma quasi in maniera definitiva. Il quasi è dovuto al fatto che qualcosa ancora si deve sistemare, ma ormai la sensazione è che si potrebbe anche levare, viste le indiscrezioni che proprio in questo momento stanno arrivando dalla città spagnola. Decisiva è stata in questo rinnovo la volontà di Xavi, che ha fortemente pressato Laporta nell’andare a trovare un accordo con l’attaccante esterno che ha fatto gola a molti club in questi mesi visto che si poteva comunque muovere a parametro zero.