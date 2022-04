Calciomercato Juventus, Chiellini ha già scelto: c’è la data della svolta

Calciomercato Juventus, futuro di Chiellini in bilico, c’è la nuova ipotesi che cambia tutte le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, dopo una carriera sempre ad altissimi livelli, anche per il capitano, forse, è arrivato il momento di smettere. Almeno, queste sono le riflessioni che sta facendo Chiellini e che avranno un verdetto dopo la finale di Coppa Italia.

“Giorgione” come lo chiamano affettuosamente i tifosi potrebbe decidere di porre fine alla sua avventura bianconera dopo tanti anni di successi. Non ancora deciso ufficialmente ma c’è questa ipotesi, la volontà spetta solo a lui.

Calciomercato Juventus, Chiellini verso l’addio | Chiude in USA

Come scrive il giornalista ‘Giacomo Scutiero’ su Twitter tutto dipenderà dall’incontro che si avrà con il presidente Andrea Agnelli a maggio. Da lì Chiellini deciderà quale sarà la sua prossima mossa. Non è infatti escluso che il capitano possa continuare un altro anno in bianconero, oppure, tentare un anno all’estero, in MLS. In tal caso si parlerebbe di un’avventura finale, proprio come successo all’ex compagno Andrea Pirlo e prima ancora da Alex Del Piero.

Chiellini sarebbe infatti cercato dalle big dell’MLS: Miami e Los Angeles su tutte. Il capitano, quindi, avrà da riflettere in questi ultime mesi ma intanto è concentrato sulla finale di Coppa Italia. Lì la Juventus potrebbe conquistare il primo trofeo stagionale. Staremo a vedere cosa succederà.