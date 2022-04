Calciomercato, Mendes “risarcisce” la Juve: assist per il “10”

Per il calciomercato della Juventus spuntano ogni giorno nuovi acquisti riguardo i colpi da mettere a segno per la prossima stagione.

Al momento il settore che sembra avere la necessità di maggiori rinforzi è l’attacco. Paulo Dybala infatti non rimarrà a Torino. Il calciatore argentino è in scadenza di contratto a giugno e non ci sarà alcun rinnovo. Sarà dunque libero di accasarsi a parametro zero altrove e la Juventus dovrà trovarne un sostituto all’altezza. Anche il futuro di Alvaro Morata è tutto da decidere. Le richieste dell’Atletico Madrid sono sempre alte ed è difficile dire oggi – nonostante la grande stima del club – che lo spagnolo rimarrà sicuramente.

Caccia dunque a possibili rinforzi in attacco con un nome che pare essere in pole position, quello di Giacomo Raspadori del Sassuolo. Tuttavia il giovane attaccante potrebbe non essere il solo colpo nel reparto offensivo, si cercherà infatti un elemento che sappia fare la differenza con la qualità tecnica, un fantasista di spessore internazionale.

Calciomercato Juventus, Rodriguez vuole tornare in Europa

Un assist per la Juventus potrebbe arrivare da un agente che la società conosce bene come Jorge Mendes. Che ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero e che ora magari potrebbe offrire ai bianconeri un altro suo assistito. Stiamo parlando di James Rodriguez, ex stella del Real Madrid. Che oggi gioca in Qatar con la maglia dell’Al-Rayyan, club che gli ha offerto un maxi ingaggio. Come ha sottolineato però Sport.es Rodriguez vuole tornare a giocare in Europa per dimostrare di avere ancora talento da vendere, con tanta voglia di fare la differenza. Al momento non ci sono offerte, Mendes è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione nel vecchio continente.