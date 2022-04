Calciomercato Juventus, rivelazione della Serie A nel mirino: sfida titanica

Calciomercato Juventus, una sfida da cardiopalma. Ecco cosa può succedere in Serie A con il potenziale acquisto del difensore.

Calciomercato Juventus, il capitano Giorgio Chiellini a fine stagione potrebbe lasciare i bianconeri. Addio che è anche necessità di acquistare un profilo ideale e un erede consono. Rudiger sembrava vicino ma ormai è sfumato, infatti il tedesco è ad un passo dalla firma con il Real Madrid.

Bremer è il profilo ideale, il sostituto che i bianconeri vedrebbero – ottimamente – come sostituto del capitano Giorgio Chiellieni e da ‘La Gazzetta dello Sport’, continuano ad insistere che il primo nome adesso è proprio quello del brasiliano.

Calciomercato Juventus, Bremer primo nome in lista

Qualità da vendere e un phisique du role già da grande squadra. Bremer ha tutte le caratteristiche per reincarnare il campione che, probabilmente, lascerà la Juventus. Chiellini valuterà il suo futuro che potrebbe essere – ancora per un altro anno – in MLS. Ma tornando al brasiliano, classe 1997, e con numeri pazzeschi, il centrale è anche oggetto di desideri dell’Inter.

Pertanto si potrebbe vedere un vero e proprio duello ai vertici tra le due rivali per un profilo comune. Cairo apre all’addio ma davanti ad una cifra importante, di almeno 30 milioni di euro. Staremo a vedere chi avrà la meglio, consapevoli di andare incontro ad un profilo assicurato che ha già voglia di mettersi in lustro in palcoscenici importanti come, appunto, la Champions League.