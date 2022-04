Juventus, Dybala e la nuova maglia: la foto scatena le voci di mercato

La Juventus si avvicina alla conclusione della sua stagione con ancora due importanti obiettivi da raggiungere: quarto posto e Coppa Italia.

Ultime gare da disputare al massimo per cercare di regalare più gioie possibili ad una tifoseria che si aspetta sempre molto dalla squadra di Allegri. La Juve dovrà cercare di blindare il piazzamnto tra le prime quattro della classifica per potersi poi concentrarsi sulla partita con l’Inter che metterà in palio la Coppa Italia. Poi a bocce ferme si faranno tutte le valutazioni del caso riguardo acquisti e cessioni.

Una decisione importante tuttavia la dirigenza della Juve l’ha già presa. Nessun rinnovo per Dybala e dunque l’argentino andrà via a fine stagione, visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Il numero dieci sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero ed è logico che tanti top club europei siano molto attenti sulla possibilità di ingaggiarlo.

Calciomercato Juventus, Dybala in posa con la maglia del Barcellona di Dani Alves

In Italia è soprattutto l’Inter che corteggia Dybala, anche se ultimamente il calciatore ex Palermo è stato accostato pure alla Roma di Mourinho. Del resto chi riuscirà ad ingaggiarlo senza spendere nemmeno un euro per il suo cartellino metterà a segno un grande colpo. Anche all’estero vorrebbero l’argentino e sta facendo molto chiacchierare sui social una foto pubblicata ieri da Dani Alves su Instagram e pubblicata anche da Tuttosport. Il laterale brasiliano, ex bianconero, ha posato infatti con la maglia di Dybala mentre il numero dieci della Juve aveva tra le mani la casacca blaugrana. Un gesto per suggellare la grande amicizia tra i due. Ma sui social si sta parlando molto di questa foto: che sia un indizio sul futuro dell’attaccante?