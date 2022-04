Calciomercato Juventus, Allegri perde il suo pupillo | La rivelazione è pazzesca

Calciomercato Juventus, dalla Spagna ne sono certi: il club tornerà presto all’assalto dell’attaccante bianconero.

Sembrava tutto finito, tutto archiviato e invece, a quanto pare, qualcosa in pentola bolle ancora. Lo scorso gennaio era praticamente con le valigie in mano, pronto a lasciare per la seconda volta la Continassa. Poi qualcosa bloccò clamorosamente la trattativa.

E quel “qualcosa” furono le parole di Massimiliano Allegri, noto ammiratore di Alvaro Morata sin dalla sua prima esperienza sulla panchina del club bianconero. L’allenatore livornese, a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale, convinse l’attaccante spagnolo a rispedire al mittente la proposta del Barcellona e restare a Torino per altri sei mesi, come ha svelato lo stesso centravanti in una delle ultime interviste. Con la promessa che avrebbe cambiato ruolo in seguito all’arrivo di Dusan Vlahovic, giocando da seconda punta, ruolo che gli si addice certamente di più e lo sgrava dai compiti dell’attaccante puro. Che Morata, in sostanza, non è mai stato.

Calciomercato Juventus, nuove sirene blaugrana per Morata

In realtà però l’interesse dei blaugrana non si è mai sopito. E presto dalla Catalogna potrebbero tornare alla carica per il centravanti della nazionale di Luis Enrique, il cui cartellino è ancora di proprietà dell’Atletico Madrid. Certo, la Juventus potrebbe riscattarlo ma si fatica a trovare un accordo coi Colchoneros, non disposti a fare uno “sconto” ai bianconeri. Per riscattare Morata servono 35 milioni, una cifra che in questo momento la Juventus non può e non vuole spendere.

🚨🚨”Estemos ATENTOS a MORATA en las próximas semanas…”🚨🚨 🔵¿SE VA AL BARÇA?🔴 💣💣¡Ojo a la información de @alexsilvestreSZ en #ChiringuitoBarcelona! pic.twitter.com/xn6JF3WBJl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 27, 2022

Chissà che non lo faccia invece il Barcellona: secondo la nota trasmissione sportiva El Chiringuito, Xavi rimane fortemente interessato all’attaccante della Juventus e nelle prossime settimane potrebbero esserci delle interessanti novità.