Il calciomercato della Juventus vedrà tra qualche settimana una partenza eccellente, quella di Paulo Dybala, destinato a lasciare Torino.

La decisione riguardo l’attaccante argentino è stata già presa dalla dirigenza, che non sottoporrà alcuna proposta di rinnovo al numero dieci. Il cui contratto con la Juventus è in scadenza il prossimo 30 giugno. Dybala dunque è libero di trovarsi una nuova sistemazione e la squadra che lo ingaggerà non dovrà sborsare nemmeno un euro per il suo cartellino. Logico che prendere un giocatore del genere a parametro zero è una golosa occasione che tanti top club non vorranno farsi sfuggire.

Quale sarà il futuro di Dybala? Al momento è ancora troppo presto per dirlo, di sicuro però si può dire che ci sono squadre interessate a lui non solo in Italia ma anche in tutta Europa, dall’Inghilterra alla Spagna. La decisione finale spetterà al calciatore che valuterà le offerte che gli perverranno in questo periodo.

Calciomercato Juventus, Dybala-Roma: l’accordo si può fare

In questi ultimi giorni si sta parlando anche della Roma come possibile destinazione della “Joya”, con Mourinho che sarebbe ben lieto di accoglierlo nella propria rosa. Come si legge su AsRomaLive, ad alimentare i sogni dei tifosi sono anche le parole di Enrico Camelio. Che intervenuto sul canale Twitch della CMIT Tv, la tv del sito Calciomercato.it, ha rivelato: “La famiglia ci ha confermato la trattativa della Roma con Dybala. Sul contratto non ci sono problemi, forse solo sulle commissioni. Nel caso la trattativa andasse in porto ovviamente partirebbe Niccolò Zaniolo”. Senza dubbio l’ingaggio di Dybala sarebbe un colpo importante per una Roma che a quel punto avrebbe tutte le carte in regola per puntare allo scudetto.