Calciomercato, gli arabi spaventano la Juventus: “Pronti a qualsiasi offerta”

Nel prossimo calciomercato i tifosi della Juventus si aspettano delle novità importanti, sognano colpi per tornare a vincere lo scudetto.

Sogni che potrebbero trasformarsi in realtà. La dirigenza del resto è già impegnata a cercare le pedine adatte per il gioco di Massimiliano Allegri, che attende rinforzi in tutte le zone del campo. La priorità al momento pare essere l’attacco, vista la partenza già decisa di Dybala e quella probabile di Bernardeschi, il cui rinnovo contrattuale pare difficile. Ma anche in altre zone del campo si cercherà di ringiovanire l’organico con l’approdo di alcuni elementi che possano essere le colonne della squadra per molti anni.

Si cercherà una alternativa anche per la fascia sinistra in difesa. Alex Sandro infatti potrebbe salutare Torino in estate. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e quest’estate di fronte ad una offerta convincente il club bianconero lo lascerà partire. Certo prima bisognerà assicurarsi un sostituto all’altezza.

Calciomercato Juventus, Lodi nel mirino del Newcastle

Si è parlato molto nelle scorse settimane dell’interesse della Juve nei confronti di Emerson Palmieri del Chelsea (ma oggi al Lione) e di Renan Lodi, esterno dell’Atletico Madrid il cui rendimento nel corso di questa stagione è stato davvero super. Il cui approdo in Italia rischia di complicarsi però. Come si legge su “El gol digital” infatti sul calciatore dell’Atletico è forte l’interesse del Newcastle. I cui nuovi proprietari non hanno problemi di budget e sono pronti a investire somme importanti per rinforzare i Magpies. Il Newcastle dunque sarebbe pronto a fare una offerta super agli spagnoli pur di assicurarselo. La valutazione attuale di Lodi è di 40 milioni di euro e i colchoneros sperano di riuscire a incassare proprio quella somma dalla sua cessione.