Calciomercato Juventus, Inter beffata: Dybala in Serie A | C’è il sorpasso

Calciomercato Juventus, l’Inter beffata sul colpo dell’estate. Da ‘Repubblica’ arriva la soffiata sul possibile assalto da parte della Roma nell’operazione Dybala.

La Joya potrebbe avere una nuova pretendente sul mercato. Il club di Friedkin sarebbe pronto al grande colpo e offrirebbe all’argentino uno stipendio superiore ai 6 milioni di euro più bonus offerti, invece, dai nerazzurri. Una volontà da parte del club giallorosso di rilanciarsi da subito con un acquisto certificato.

Calciomercato Juventus, c’è la Roma su Dybala | Superata l’offerta dell’Inter

Pertanto i giallorossi farebbero, davvero, le cose in grande e andrebbero a proporre al giocatore uno stipendio maggiore ancora di quello proposto dai nerazzurri. Inutile pensare, allora, che Dybala sarà l’ultima voce in capitolo. La Joya lascerà la Juventus a fine stagione e ancora non ha reso nota quale sarà la sua prossima squadra.

Si è parlato anche di un ritorno di fiamma da parte del Barcellona, che rivedrebbe nella Joya l’erede perfetto dell’ex Messi, ma è anche vero che, per il momento, non c’è stata ancora un’offerta ufficiale. Pertanto il destino della Joya ha diverse strade ma non ha ancora una -reale- favorita, anche se l’Inter rimane, comunque, la più “gettonata”.