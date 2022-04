Calciomercato Juventus, è cambiato tutto per Zaniolo: arriva la decisione definitiva

Calciomercato Juventus, le ultime sulla trattativa che in estate dovrebbe portare l’attaccante giallorosso a Torino.

La disastrosa sconfitta della Fiorentina nel recupero con l’Udinese è stata una buona notizia per la Juventus. Resta così di otto punti il divario sulla quinta in classifica, la Roma, che non ha subito il sorpasso dei viola, battuti a stretto giro di posta sia dalla Salernitana che dai friulani. Otto punti che consentono a Massimiliano Allegri di blindare, di fatto, il quarto posto. Non c’è ancora la matematica ma, a meno di cataclismi, i bianconeri giocheranno la Champions League anche la prossima stagione. Pericolo scongiurato.

Da adesso in poi, con lo scudetto ormai irraggiungibile e una finale di Coppa Italia tutta da giocare, la società potrà focalizzarsi quasi interamente sulle prossime mosse di mercato. Come vi abbiamo raccontato più volte nelle ultime settimane, tra gli obiettivi principali del direttore sportivo Federico Cherubini c’è Nicolò Zaniolo della Roma. L’ex Primavera dell’Inter sembra essere l’erede naturale di Paulo Dybala, che dal 1 luglio non sarà più un calciatore bianconero. Un addio annunciato dopo un lungo tira e molla sul rinnovo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero abbandonare la pista Zaniolo

Per età, caratteristiche tecniche, posizione in campo Zaniolo avrebbe tutto per far dimenticare Dybala ai tifosi della Juventus. Tra l’altro l’attaccante giallorosso ha ancora diversi margini di miglioramento: non è esploso definitivamente anche a causa dei due gravi infortuni che gli hanno fatto saltare quasi un’intera stagione. Le richieste della Roma, tuttavia, rendono al momento Zaniolo un’acquisto fuori dalla portata della Vecchia Signora.

Dalla Capitale continuano a chiedere non meno di 60 milioni per far partire il giocatore la prossima estate. Una cifra importante, al punto che la Juventus starebbe valutando delle alternative. Lo ha comunicato pochi minuti fa il giornalista Luca Momblano, dicendo che per adesso la pista si è decisamente raffreddata.