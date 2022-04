Calciomercato Juventus, ha stregato Cherubini: 20 milioni e sfida a Milan e Roma.

Non è una novità che la Juventus si metta sulle tracce di un difensore vista la necessità di ‘svecchiare’ il reparto e quella di rimpiazzare qualche altro giocatore ormai sull’uscio. La situazione del giovane difensore belga sembra proprio fare al caso della ” Vecchia Signora”.

Secondo quanto riportato infatti da “niewsblad.de”, sulle orme del classe 2000 di Liegi ci sarebbero già numerosi club europei: tedeschi, inglese ma anche italiani. Si può quindi dire che l’investimento fatto lo scorso anno dagli emiliani, quando fu soffiato al KV Oostende in prestito con obbligo di riscatto fissato a soli 5 milioni di euro, ha decisamente dato i suoi frutti. Il club , dopo averlo riscattato potrebbe infatti trarne un notevole guadagno in quanto il valore del suo cartellino è attualmente salito all’incirca addirittura a 15/20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, tutti per Theate: la Juve prova a spuntarla

Nonostante nessuna delle due parti abbia il desiderio di far cessare il rapporto, entrambe sono altrettanto consapevoli che entrambe potrebbero guadagnarci. Da un lato Arthur Theate, che grazie alle sue prestazioni molto sopra le aspettative, andrebbe a giocare in una Big dove potrebbe fare il suo definitivo salto di qualità e dall’altro il Bologna, che dalla sua cessione andrebbe a fare una ottima plusvalenza se riuscisse a vendere il giocatore alla sopracitata cifra. Tra le Italiane che hanno già palesato il loro interesse ritroviamo: Juventus , Inter e Milan. Resta da capire se il Bologna deciderà effettivamente di privarsi del suo terzino tuttofare, e quindi barcamenarsi alla ricerca del suo sostituto, oppure lo terrà un’altra stagione in Emilia Romagna ipotizzando un’ulteriore esplosione del suo talento. Ciò che è certo è che i bianconeri sono già al lavoro per assicurarsi la sua presenza nella rosa della prossima stagione.