Calciomercato Juventus, Arthur “porta” il primo regalo estivo: quattro nomi da sballo

Calciomercato Juventus, il futuro di Arthur potrebbe garantire anche un colpo in entrata, ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, il futuro di Arthur è ancora in forse, pertanto in caso di partenza del brasiliano si potrebbe liberare la strada per un acquisto importante. Paredes è in scadenza nel 2023 e potrebbe fare al caso proprio di Allegri, anche per caratteristiche tecniche.

Un addio che varrebbe un rimpiazzo ideale. Il brasiliano piaceva molto all’Arsenal e si è parlato, anche in inverno, di una sua possibile partenza da Torino. Nel caso di addio, le piste per i nuovi – potenziali – centrocampisti sarebbero due.

Calciomercato Juventus, addio Arthur | C’è la doppia alternativa

Il nome di Paredes farebbe non poco comodo alla squadra bianconera ma è anche vero che continua a piacere Jorginho, nonostante non sia facile trattare con il Chelsea. La squadra bianconera vorrebbe un vero regista che possa in qualche modo fare da filtro tra difesa e attacco, laddove mancano -ancora- palloni giocabili alle punte.

Diversi sono gli identikit ma è anche vero che in caso di acquisto importante bisognerà, necessariamente, spendere. Come scrivono su ‘Tuttosport’, i bianconeri stanno sempre monitorando la situazione Savic che è un colpo voluto da tempo e il preferito di Allegri. Con il fenomeno della Lazio la situazione potrebbe cambiare ma in questo caso un “sacrificio” in uscita sarà necessario. Staremo a vedere cosa deciderà di fare la Juventus e soprattutto se ci sarà la possibilità di trattare.