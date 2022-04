Calciomercato Juventus, altro che Jorginho | “Allegri vuole lui”

Calciomercato Juventus, altro che Jorginho: ecco il centrocampista preferito da Allegri con Cherubini che ci proverà alla fine della stagione

Altro che Jorginho. Sì, ok, nemmeno l’italo-brasiliano del Chelsea in questo momento sarebbe male nel centrocampo della Juventus. Ma Allegri mira in alto, e secondo le informazioni riportate dal giornalista Marcello Chirico, la situazione è chiara. Un affondo, alla fine del campionato, ci sarà. Su indicazione ovviamente dell’allenatore bianconero, che ama il suo profilo, e che lo vorrebbe nella sua squadra.

Centrare l’obiettivo De Jong non sarà facile per diversi motivi. Il primo: la valutazione del giocatore. Per meno di 60 milioni di euro il Barcellona non lo vorrebbe cedere. Una situazione conosciuta. Poi c’è il contratto del giocatore. Che vorrebbe comunque un aumento dell’ingaggio, ma è legato fino al 2026 con i catalani. Senza dimenticare, nemmeno, quella che è la concorrenza. Soprattutto dopo dei cambi in panchina che hanno portato a uno stravolgimento in Europa.

Calciomercato Juventus, concorrenza alta

Ten Haag, il tecnico dell’Ajax che ha lanciato De Jong con i lancieri, ha deciso che al Manchester United – così come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi – vuole l’olandese. Anche perché Pogba, altro obiettivo della Juventus, andrà via a parametro zero. Allora un innesto decisamente importante in mezzo al campo serve, eccome. Ma la Juventus ci dovrebbe provare ugualmente, magari cercando di abbassare le pretese economiche del Barcellona e puntando su quella che sarebbe la volontà del giocatore di cambiare aria.

Insomma, nella lista della spesa di Cherubini, oltre Jorginho, c’è anche un altro centrocampista centrale che potrebbe decisamente fare la differenza. A Torino inoltre De Jong ritroverebbe anche De Ligt. Un amico, più che un compagno di squadra. Anche questa situazione potrebbe fare la differenza. Vedremo.