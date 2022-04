Calciomercato Juventus, il difensore del futuro ha firmato: c’è l’annuncio ufficiale

C’è l’annuncio ufficiale. Ogni tanto qualcosa di buono diremmo. Il difensore del futuro – se ne parla un gran bene – ha messo nero su bianco. La Juventus insomma ha deciso di blindarlo anche per allontanare qualunque possibile squadra pronta a metterlo nel mirino. Rimarrà alla corte del club. Alessandro Pio Riccio, difensore classe 2022, impegnato nel campionato di Serie C con la JuventusU23, ha rinnovato il proprio accordo con la società bianconera fino al 2024. L’annuncio è ufficiale ed è stato dato dall’account Twitter della società che gioca la terza serie e che ogni anno dimostra di essere in crescita. Un progetto che sta dando i suoi frutti, anche se fino al momento, complessivamente, sono pochi i giocatori che hanno esordito con la Prima Squadra. Ma il difensore potrebbe essere inserito a breve in pianta stabile nella rosa allenata da Massimiliano Allegri. Calciomercato Juventus, ufficiale il rinnovo

Il rinnovo adesso è ufficiale. In questa stagione il difensore ha disputato 24 partite e segnato un gol nel campionato di Serie C. E, come detto prima, se ne dice un gran bene. Andando a vedere poi la situazione in difesa della Juventus, il prossimo anno la sensazione è che almeno la preparazione con la squadra di Allegri, Riccio, la potrebbe iniziare. Per poi capire se realmente ci sono le possibilità di rimanere in pianta stabile in prima squadra. In ogni caso, l’accordo, è stato trovato. Così tutti i rumors di mercato al momento sono stati messi a tacere.