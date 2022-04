Calciomercato Juventus, incontro per il dopo Dybala: cosa manca per il sì

Stando alle premesse, il calciomercato della Juventus promette fuochi d’artificio vista la volontà di acquistare, o quantomeno di sondare il terreno, per calciatori in quasi tutti i reparti della squadra.

Dirigenza (Lapresse)

Non solo difesa e centrocampo, serve anche un innesto in attacco perché la cosa certa è che, al netto di tutti i rumors, c’è un calciatore che deve essere acquistato necessariamente per via dell’ormai confermata partenza fine stagione del 10 bianconero. La spasmodica ricerca del suo sostituto sta portando la dirigenza bianconera a sondare vari profili che possano assicurare comunque un rendimento quantomeno all’altezza di quello assicurato in questi anni da Dybala.

Calciomercato Juventus, Di Maria può arrivare: si cerca l’accordo.

Come riportato dal nostro sito durante la scorsa settimana a sostituire Dybala potrebbe essere un altro argentino, Angel Di Maria. ‘El Fideo”, a cui il 30 giugno scade il contratto, sarebbe un ottimo innesto per la “Vecchia Signora”: il campione argentino, dopo svariati anni ai massimi livelli, riesce ancora tutt’oggi a farsi notare per le sue doti tecniche e di visione di gioco quando viene impiegato da Pochettino. Del resto, potrebbe essere proprio la consapevolezza di poter dare ancora molto e trovare più spazio da titolare a spingere Di Maria a lasciare Parigi al termine della stagione . Secondo quanto riportato da “TuttoJuve.com” le due società si sarebbero anche già incontrate negli scorsi giorni per parlare del fantasista argentino, ma senza raggiungere nessun tipo di accordo. Il problema principale è che lo stipendio offerto dalla Juventus al giocatore è comunque molto lontano dalle sue aspettative. Di Maria si è detto però lusingato dell’interesse dei bianconeri, e chissà quindi che con un po’ di lavoro si possa raggiungere un compromesso tra la sua richiesta e l’offerta di Agnelli.