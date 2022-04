Nel prossimo calciomercato la Juventus non dovrà pensare solo agli acquisti per rinforzare la sua rosa ma anche alla gestione della sua rosa.

Tanto lavoro in vista per la dirigenza bianconera, che sicuramente già è all’opera per programmare nel migliore dei modi la prossima stagione. Mister Allegri del resto attende rinforzi in tutte le zone del campo, e la Juve è intenzionata a proseguire nell’opera di ringiovanimento e rinnovamento dell’organico. Tuttavia non si può dimenticare che i bianconeri hanno sotto contratto molti giocatori sparsi in giro per il mondo.

Alcuni giovani sembrano destinati a rientrare alla base. Per essere magari delle pedine bianconere nella prossima stagione, coinvolti nelle turnazioni del tecnico livornese. Altri invece torneranno per essere poi ceduti altrove, per altri si faranno delle valutazioni in corso d’opera. Tra i calciatori di proprietà Juve che si trovano altrove c’è anche Marko Pjaca, che finora ha collezionato 22 presenze e tre gol in serie A.

Calciomercato Juventus, Pjaca non sarà riscattato dal Torino

Il calciatore croato non sta vivendo comunque una stagione felice. Ha iniziato bene, ma poi il suo percorso in granata si è complicato anche a causa di infortuni che ne hanno pregiudicato le prestazioni. Per questo motivo, come riporta Tmw, sembrano esserci pochi dubbi sul suo futuro. Il Torino non ha infatti intenzione di riscattare l’esterno offensivo, destinato dunque a rientrare alla Juventus per il suo ultimo anno di contratto. Allegri comunque non dovrebbe avere dubbi riguardo la sua permanenza. I bianconeri lo rimetteranno sul mercato per cercargli una nuova destinazione. Pjaca non è riuscito negli ultimi anni a esprimere tutto il suo talento.