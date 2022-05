Dal Napoli alla Juventus: colpaccio in Premier con lo scambio

Calciomercato Juventus, fari puntati in Premier League per il nuovo difensore da affiancare a De Ligt: ecco la nuova idea.

Nella Juventus che verrà, un ruolo di fisiologica importanza lo ricoprirà l’acquisto di un difensore centrale in grado di raccogliere l’eredità di un Giorgio Chiellini ormai sempre più vicino all’addio. Con la volontà da parte dei bianconeri di fare di De Ligt un perno di indiscutibile importanza per il presente, ma soprattutto per il futuro, Cherubini è al lavoro per provare a piazzare quel colpo che in termini di benefit cost potrebbe garantire un ottimo salto di qualità.

Sfumato quasi definitivamente Rudiger, ormai sempre più vicino a dire sì al Real Madrid, con Bremer che sembra essere ormai entrato nella morsa spasmodica dell’Inter, la “Vecchia Signora” sta scandagliando in maniera attiva il mercato. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’ultima idea porterebbe in Premier League, campionato nel quale milita il brasiliano Gabriel. Il classe ’97, in forza all’Arsenal, ha dalle caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con il credo tattico di Max Allegri: forte fisicamente e abile anche a far ripartire l’azione dal basso, il centrale di piede mancino ha collezionato in questa stagione 33 presenze, mettendo a referto anche 3 reti.

Calciomercato Juventus, Gabriel per il dopo Chiellini: Arthur nell’affare?

La Juventus starebbe valutando molto attentamente l’evolvere della situazione, ingolosita dalla possibilità di inserire eventualmente nell’operazione un altro brasiliano che intriga e non poco i “Gunners”: stiamo parlando di Arthur, che dopo una prima parte di stagione vissuta in naftalina in panchina, è stato utilizzato da Allegri con più costanza, a causa dell’emergenza in mediana che ha letteralmente falcidiato la “Vecchia Signora”. L’operazione comunque non si preannuncia agevolissima: l’Arsenal poco meno di due anni fa ha sborsato poco più di 25 milioni di euro. Dopo un anno di apprendistato, in questa stagione Gabriel si è preso le redini della difesa. Ricordiamo che per molti mesi, il difensore centrale brasiliano è stato nel mirino del Napoli, che però ha deciso di virare su altri obiettivi.

