Calciomercato, ciao Juventus: cessione e contratto fino al 2027

Calciomercato Juventus, addio a titolo definitivo. Adesso gli avversari della Serie A sono pronti al riscatto.

Calciomercato Juventus, Mandragora rimane a Torino, ma dalle sponde granate. Come fa sapere il giornalista ‘Nicolò Schira’ su Twitter, il giocatore italiano è pronto al riscatto con la maglia del Torino.

9 milioni e contratto fino al 2027. Questa è l’ultima offerta per il riscatto di Mandragora, ormai prossimo “acquisto” del Torino. L’ex bianconero si appresta a riprendere la sua avventura in maglia granata ma, a questo punto, in maniera definitiva.

Calciomercato Juventus, Mandragora rimane a Torino | Contratto fino al 2027

Juric potrà godersi ancora il suo giocatore. Mandragora rimarrà in granata. E adesso dal Torino desta sempre interesse la situazione riguardante Bremer, il centrale difensivo brasiliano che potrebbe salutare a fine stagione magari scegliendo proprio la Juventus.

I risultati in questa stagione sono incredibili e Bremer è finito – per risultati e prestazioni tecniche – nelle mirino di diverse big d’Europa. La Juventus deve cambiare laddove Chiellini potrebbe lasciare. E chi meglio del brasiliano può prenderne l’eredità. Ci saranno più incontri tra Cairo e la Juventus e chissà se proprio il riscatto di Mandragora non sarà la carta giusta per arrivare al difensore. I tifosi attendono di sapere, così come Allegri che avrà nuovi giocatori per la prossima stagione.