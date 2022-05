Calciomercato Juventus, scambio bomba per Jorginho | Via libera Allegri

Calciomercato Juventus, scambio bomba per Jorginho | Allegri ha detto sì

Il centrocampo rimane uno dei reparti in cui la Juventus è intenzionata a investire nel prossimo futuro per ritrovare le oramai smarrite geometrie di un tempo. Numerosi sono i nomi che affollano le liste di interesse della Juventus e, tra questi, non mancano campioni del calibro di Jorginho.

Il Chelsea ha sotto contratto il centrocampista italo-brasiliano fino al 2023 e, per tale motivo, questo è l’ultimo anno in cui il club potrebbe cercare di portare a termine la vendita, o quanto meno il prestito con prezzo di riscatto fissato, atta a monetizzare il suo inestimabile valore e non perderlo a parametro zero. Da parte sua, il calciatore non sarebbe così restio ad una eventuale partenza da Londra, vista l’attuale precaria situazione finanziaria del club.

Calciomercato Juventus, Allegri dice si allo scambio Jorginho-Arthur

Secondo quanto riportato da “todofichejes.com”, il Chelsea però non sarebbe così pronta a fare a meno del suo centrocampista e, per questo, sempre secondo le indiscrezioni del giornale spagnolo la Juventus starebbe pensando di proporre alla dirigenza dei Blues uno scambio con il brasiliano Arthur, più giovane di Jorginho. In questo modo, infatti, Tuchel non rimarrebbe con un calciatore in meno e la Juventus riuscirebbe ad arrivare al centrocampista della nazionale che potrebbe diventare il perno chiave del centrocampo, attorno a cui la squadra ruoterebbe. Inoltre, i giornalisti riportano addirittura che lo stesso Jorginho abbia già dato via libera per iniziare le consultazioni per stabilire l’ingaggio del contratto: la palla sembra essere quindi passata a Cherubini, che proverà il tutto per tutto per convincere società e agente del calciatore e arrivare alla tanto agognata firma.