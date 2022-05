Calciomercato Juventus, il regalo dei neocampioni: a 45 milioni si chiude

Calciomercato Juventus, il presidente è pronto a fare di nuovo la voce grossa sul mercato dopo l’ottima stagione del club.

Un altro “regalo” per il trentacinquesimo titolo. La ciliegina sulla torta, che quasi certamente sarà l’arrivo di Kylian Mbappé, destinato a diventare l’acquisto principe dell’estate. Sta pensando in grande il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, pronto a fare di nuovo la voce grossa sul mercato dopo le sessioni sottotono delle ultime stagioni.

La giovane stella del Psg si prepara ad approdare nella capitale spagnola e lo farà a parametro zero. Ma un altro suo connazionale potrebbe seguirlo a distanza di pochi giorni, uno che come lui è cresciuto nel Monaco e si è fatto conoscere proprio grazie alle brillanti prestazioni nel Principato. Si tratta di Aurelien Tchouameni, promettente centrocampista transalpino da tempo nel mirino dei Blancos. Come riporta il portale elnacional.cat, dovrebbe essere lui il terzo rinforzo per Carlo Ancelotti dopo Mbappé e Rudiger. Qualunque dovesse essere l’esito della semifinale di ritorno con il Manchester City – si parte dall’incredibile 4-3 dell’andata – l’affare si farà. Perez difatti non ha alcuna intenzione di farsi sfuggire questo talento, seguito con attenzione anche dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, Perez dà il via libera all’operazione Tchouameni

Nel radar del Real Madrid da mesi, Tchouameni andrà a rimpolpare il centrocampo dei neo campioni di Spagna. Gli uomini-mercato delle Merengues lo avevano attenzionato già dallo scorso anno, quando in panchina sedeva Zinedine Zidane, suo grande ammiratore e uno dei primi ad accorgersi del suo potenziale. Aveva fatto il suo nome oltre a quello di Camavinga, poi acquistato dal Rennes negli ultimi giorni di mercato.

Tchouameni arriverà dunque con qualche mese di ritardo e il Real sborserà 45 milioni di euro per assicurarselo e strapparlo all’agguerrita concorrenza.