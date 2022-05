Calciomercato Juventus, “Conte per il post Allegri”: verdetto live

Calciomercato Juventus, il procuratore è convinto che l’attuale allenatore del Tottenham sia l’uomo giusto da cui ripartire.

La Juventus vince ma continua a non convincere. E i dubbi su Massimiliano Allegri riaffiorano. Le vittorie risicate contro Sassuolo e Venezia sono state fondamentali per blindare il quarto posto e dunque la partecipazione alla prossima Champions League, ma l’attuale allenatore resta comunque in discussione.

In tanti avevano esultato alla notizia del suo ritorno sulla panchina bianconera. Memori delle cinque fantastiche stagioni in cui la Juventus aveva fatto man bassa di titoli, arrivando a sfiorare pure la Champions League per ben due volte. La seconda avventura juventina del tecnico livornese è invece partita in salita. La Vecchia Signora non ha mai dato la sensazione di poter lottare per lo scudetto e in coppa si è fermata nuovamente agli ottavi. Una stagione, insomma, non all’altezza della gloriosa storia bianconera, sebbene le aspettative la scorsa estate non fossero proprio mirabolanti. Alzare la Coppa Italia a spese dell’Inter sarebbe una sorta di riscatto, ma non cambierebbe il giudizio complessivo su un’annata che ha regalato più amarezze che sorrisi.

Calciomercato Juventus, “solo con Conte si può tornare a vincere”

E c’è chi già va oltre Allegri, ipotizzando uno scenario completamente diverso in vista del prossimo anno. Si tratta di Massimo Brambati, che poche ore fa è stato intervistato da TMW Radio. Secondo il procuratore ed ex calciatore, per tornare a vincere la Juventus non può che percorrere una strada: convincere Antonio Conte a tornare a Torino. “L’uomo giusto per questa Juve è lui – ha spiegato Brambati – Non so se però si può rinunciare a un allenatore con quel contratto ancora di tre anni”, ha detto riferendosi ad Allegri.

“Se la Juve vuole tornare a vincere, e alla svelta, deve riprendersi Conte”, aggiungendo che l’attuale allenatore del Tottenham, corteggiato anche dal Psg, tornerebbe alla Juventus anche con questa dirigenza.