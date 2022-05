Calciomercato Juventus, il ritorno di Dybala in Argentina: rivelazione ufficiale

Calciomercato Juventus, l’annuncio sul futuro di Paulo Dybala che lascia di stucco: Oriana Sabatini lo ha rivelato in diretta.

Finale di stagione in chiaroscuro per Paulo Dybala, che chiuderà dopo sette anni la sua avventura in bianconero. L’asso argentino, infatti, non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus in scadenza nel 2022 per la ferma volontà da parte della dirigenza di aprire un nuovo ciclo.

Attenzione mediatica che, dunque, si sta concentrando non solo su quale possa essere l’eventuale erede della Joya nello scacchiere tattico di Max Allegri, ma anche anche sulla prossima squadra dell’attuale numero 10 della Vecchia Signora, che fa gola a diversi club in Italia, e che ha diversi estimatori in Premier League e in Liga. Inter, Atletico Madrid, Roma, Milan, Newcastle e i due club di Manchester hanno sondato la situazione; i nerazzurri sembrano in vantaggio, ma al momento Marotta non ha ancora affondato il colpo. Intanto, dall’Argentina trapela una notizia destinata a cambiare nuovamente le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, Oriana vuota il sacco: Ufficiale, annuncio sul futuro di Dybala

Oriana Sabatini, fidanzata di Dybala, ha fornito un’interessante indiscrezione di mercato. Nel corso del programma Perros de la Calle – come riferito da Tyc Sports, la compagna dell’attaccante della Juventus ha rivelato come l’intenzione della sua famiglia sia quella di vedere Paulo vestire la maglia del River Plate, squadra tifate dal padre, Osvaldo Sabatini. Ecco uno stralcio delle parole di Oriana: “Mi padre desidera portarlo al River: ne parlano ogni settimana.” Ridendo, la Sabatini ammette: “Non so quale sia la risposta di Paulo“. Dopo aver rivelato questa volontà suggestiva della famiglia, la showgirl ha concluso dicendo che Dybala continuerà a giocare in Europa. Staremo a vedere ciò che succederà.