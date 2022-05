Calciomercato Juventus, game over UFFICIALE: l’annuncio che spiazza anche l’Inter

Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale e in diretta Tv: ecco le parole che non spiazzano solamente Cherubini ma anche l’Inter

Arrivato la scorsa estate a parametro zero, sembrava decisamente che la sua avventura, con la nuova maglia addosso, si sarebe potuta concludere solamente dopo una sola stagione. Ma a quanto pare, così non sarà, soprattutto per l’annuncio ufficiale dato dallo stesso giocatore alla fine dell’impegno di campionato di ieri.

Parole che spiazzano Cherubini ma non solo. Anche Marotta infatti, che di solito annusa questi possibili colpi con largo anticipo, ci aveva fatto più di un pensiero nelle scorse settimane, attirato dalla possibilità di prendere il giocatore con un esborso economico sicuramente non eccessivo. E anche la sensazione, al stessa che sicuramente ha avuto Cherubini, che sarebbe potuto arrivare a parametro zero. Insomma. Così non sarà.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Depay

Ha parlato a Espn, alla fine della gara contro il Maiorca nella Liga, l’attaccante olandese Depay. Sembrava decisamente ai margini ad un certo momento della stagione, e ance a gennaio, con gli innesti che ha avuto Xavi lì davanti, la sensazione era di un’avventura chiusa dopo un solo anno in Spagna. Ma le intenzioni del giocatore sono decisamente diverse.

“Sono venuto qui con la voglia di giocare in squadra. Voglio essere importante nella squadra l’anno prossimo e molti altri anni” ha detto Depay. Che ha un contratto in scadenza nel 2023 e che quindi senza giri di parole ha aperto al rinnovo. Cherubini insomma è spiazzato. Annusava il colpo grosso. Ma per l’attacco bianconero bisognerà decisamente guardare ora più che mai verso altre direzioni. Il futuro di Depay è tracciato.