Nel corso della prossima estate sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che il calciomercato della Juventus vedrà tanti movimenti.

Movimenti che saranno sia in entrata che in uscita. La dirigenza deve far sì che Massimiliano Allegri possa contare su una rosa competitiva sia in Italia che in Europa. E per questo motivo ci sarà da fare degli investimenti importanti in tutte le zone del campo, considerato anche che ci saranno delle partenze eccellenti come quella di Paulo Dybala. Ma non c’è solo l’attacco da puntellare, anche il centrocampo necessita di nuovi volti.

Certamente molto dipenderà dalle eventuali cessioni che ci saranno. L’obiettivo numero uno sembra essere l’arrivo di un playmaker, di un elemento che sappia dettare i tempi della manovra ed essere illuminante con i suoi lanci. Un “nuovo Pirlo”, insomma, che i bianconeri potrebbero anche trovare tra gli elementi già sotto contratto.

Calciomercato Juventus, Ranocchia pronto al rinnovo contrattuale

Fagioli nella Cremonese ad esempio sta disputando una stagione super e non è da escludere che la Juventus nella prossima stagione possa trattenerlo a Torino e continuare a farlo maturare. I bianconeri sarebbero però pronti a investire su un altro gioiello del settore giovanile, vale a dire Filippo Ranocchia. Oggi in prestito al Vicenza, dove ieri ha segnato un gol pesantissimo in pieno recupero che ha consentito ai biancorossi di battere la capolista Lecce. La fiducia della Juve nei confronti del centrocampista è massima, tant’è che presto dovrebbe arrivare un rinnovo contrattuale di ben cinque anni. Un segnale inequivocabile del fatto che il club spera possa essere un elemento chiave del futuro per la prima squadra.