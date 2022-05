Calciomercato Juventus, missione playmaker | Sorpasso all’Inter

Si rincorrono giorno dopo giorno rumors di calciomercato che riguardano la Juventus. Quali saranno le mosse del club bianconero in estate?

I tifosi aspettano con ansia la conclusione di questa stagione. Ieri sera è arrivata la matematica conquista di un piazzamento utile per la qualificazione in Champions League, ma ora i supporters sperano anche nella conquista della Coppa Italia. La finalissima dell’11 maggio contro l’Inter di Inzaghi sarà un duro banco di prova, ma Dybala e compagni dovranno dare il massimo per regalare questa soddisfazione alla tifoseria.

Che nel corso dei mesi più caldi dell’anno si concentreranno sulla campagna acquisti e cessioni della dirigenza bianconera. Bisogna assolutamente ringiovanire la rosa e renderla sempre più competitiva sia in Italia che in Europa. Per questo motivo è lecito attendersi almeno un innesto di qualità in tutti i reparti.

Calciomercato Juventus, sorpasso all’Inter per Paredes

A centrocampo Allegri è intenzionato ad avere a disposizione un vero e proprio playmaker, un calciatore che sappia dettare i tempi della manovra. Jorginho del Chelsea fino a qualche settimana fa sembrava essere in cima alla lista delle preferenze, ma nelle ultime ore si sta facendo sempre più strada l’ipotesi Paredes. Come scrive calciomercato.it l’argentino ex Roma in estate potrebbe lasciare il Psg e accettare la corte dei bianconeri, pronti ad affidargli una maglia da titolare. Sorpassata l’Inter, altra squadra interessata a lui. Ad ogni modo quel che appare chiaro è che per vestire la maglia della Juve Paredes dovrà accettare una decurtazione del suo attuale ingaggio. La società torinese infatti non può garantire i 7 milioni di euro che i francesi invece garantiscono attualmente al calciatore sudamericano. Un ostacolo non da poco da superare. Per questo motivo non si escludono altre piste, tra cui la “promozione” di giovani come Miretti o come Fagioli, che rientrerà dalla Cremonese.