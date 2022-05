Calciomercato Juventus, nuovo regista per Allegri: il blitz ribalta tutto

By

Calciomercato Juventus, nuovo regista per Allegri: il blitz ribalta in maniera immediata la situazione. Ecco quello che è successo negli ultimi giorni

Il blitz che ribalta la situazione. E che mette nei guai non solo Massimiliano Allegri, che lo aveva indicato tra i suoi preferiti per quel ruolo così importante in mezzo al campo, ma anche gli altri club che si erano messi sulle sue tracce, uno su tutti quel Manchester United che con il nuovo allenatore aveva deciso di puntarci forte.

Ma secondo le ultime informazioni riportate da Cadena Ser, e arrivate dopo l’ultima gara del campionato spagnolo contro il Maiorca, De Jong non dovrebbe muoversi dal Barcellona. Il centrocampista olandese insomma non dovrebbe muoversi dalla Catalogna la prossima stagione. Andato quindi in porto il blitz fatto da Xavi, che da quando ha preso il post di Koeman sulla panchina blaugrana, ha praticamente stravolto tutto.

Calciomercato Juventus, le parole di De Jong

Starebbe bene al Barcellona De Jong, soprattutto dopo una conversazione avuta con Xavi nelle scorse settimane e dopo la buona prestazione fatta vedere domenica. L’anno prossimo insomma, la società di Laporta, dovrebbe ripartire in mezzo al campo con l’ex Ajax che come detto la Juve aveva messo nel mirino così come Ten Haag, che appena sedutosi ufficialmente sulla panchina dei Red Devils, avrebbe fatto una richiesta specifica alla proprietà, e cioè quella di riprendere quel calciatore che lui stesso aveva lanciato con i lancieri un paio di stagioni fa.

Altri obiettivi da cercare quindi per Cherubini, che ha la necessità di investire in mezzo al campo per degli elementi che possono fare la differenza e che possano soprattutto alzare il livello tecnico della rosa di Allegri.