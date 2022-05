Calciomercato Juventus, chiamata a De Jong: la svolta è arrivata

Il calciomercato della Juventus continua ad essere arricchito da tante voci che riguardano i possibili innesti del club bianconero nella prossima estate.

I tifosi sognano una squadra che possa tornare a lottare per lo scudetto e per un posto al sole in Europa. Per questo motivo mister Allegri attende rinforzi in tutte le zone del campo, calciatori che possano sposare le idee di gioco del tecnico ed essere delle colonne portanti della squadra per i prossimi anni. La dirigenza avrà già stilato una lista di potenziali obiettivi da inseguire nel corso delle prossime settimane.

Tra i settori del campo che andranno maggiormente potenziati c’è il centrocampo. Allegri vorrebbe poter contare su un playmaker di ruolo ma anche di calciatori che sappiano attaccare gli spazi e possano garantire un buon bottino di reti. Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri anche De Jong, che però si sta allontanando sempre più dalla serie A.

Calciomercato Juventus, Ten Hag chiama De Jong allo United

La missione di portare il centrocampista olandese a Torino però sembra essere davvero molto complicato. Il Manchester United infatti avrebbe rotto gli indugi, con il nuovo allenatore Ten Hag che sta programmando la prossima stagione e avrebbe contattato De Jong per convincerlo ad approdare in Inghilterra. Una trattativa che potrebbe decollare nei prossimi mesi.

Il Barcellona infatti non reputa il suo giocatore incedibile, se arrivasse una offerta convincente potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire. Per la Juventus dunque è arrivato il momento di concentrarsi su altri obiettivi per rinforzare la linea mediana.