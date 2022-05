Calciomercato, ciao Juventus: vola subito in Liga

Calciomercato, ciao Juventus: il calciatore pronto a volare subito in Liga e aspetta solamente il via libera dal suo attuale club

Dopo aver messo a posto per un poco di tempo il ruolo di terzino sinistro con Alex Sandro, la Juventus per il prossimo anno ha in mente di cambiare qualcosa in quella zona di campo. Il brasiliano non convince più, e nemmeno Pellegrini, che al momento è il sostituto, permette a Massimiliano Allegri di dormire sonni tranquilli. Serve un innesto e anche di spessore. E la Juventus, per questo motivo, ha guardato con interesse a quello che poteva essere un possibile colpo low-cost.

Il nome è quello di Marcos Alonso, di proprietà del Chelsea, che ha un contratto con i Blues in scadenza nel 2023. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe già messo in preventivo di fare un’offerta alla società inglese, non tanti soldi, per poterlo regalare a Xavi.

Calciomercato, Alonso al Barcellona

Dal proprio canto Alonso spera che appena le cose per il cambio di proprietà si siano messe a posto, possa parlare con il club per liberarsi anche a parametro zero. E avrebbe fatto sapere di non vedere l’ora di tornare a giocare in Spagna, lì dove è partita la sua carriera ovviamente, che poi lo ha portato prima in Italia con la maglia della Fiorentina e poi in Inghilterra, a Londra, sponda Blues.

Ed era principalmente il fatto di conoscere il campionato italiano che aveva spinto Cherubini a chiedere informazioni all’entourage del calciatore. E anche, ovviamente, quella possibilità di riportarlo in Serie A senza spendere una cifra folle per un ruolo che, comunque, è importante. Ma dal Chelsea, al momento, l’unica pista che rimane viva è quella di Jorginho in mezzo al campo. Di altro c’è poco da sperare anche dopo le ultime notizie su Rudiger pronto a volare a Madrid.