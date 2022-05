Calciomercato Juventus, Pogba ha fatto la sua scelta

I tifosi sognano in grande: il prossimo calciomercato della Juventus sarà molto importante per aprire un nuovo ciclo vincente bianconero.

Un grande campione come Paulo Dybala per la scadenza del suo contratto. Sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Una decisione, quella presa dalla dirigenza della Juventus, che rappresenta di fatto un nuovo punto di partenza. Sostituire l’attaccante argentino con un altro grande campione è adesso la priorità della dirigenza bianconera, che tuttavia sa benissimo che mister Allegri attende rinforzi anche in altre zone del campo.

Specialmente sulla linea mediana, con l’allenatore che spera in futuro di poter contare su un vero e proprio playmaker. Su un calciatore che sappia dettare i tempi della manovra e prendere per mano la squadra nei momenti caldi del match. Jorginho e Paredes al momento i nomi più caldi. Ma alla Juve servirà anche una mezzala di spessore ed è per questo che si sta facendo il nome di Milinkovic-Savic.

Calciomercato Juventus, Pogba ha scelto il Psg

I tifosi però continuano a sognare il ritorno a Torino di Paul Pogba. Il campione francese è infatti agli sgoccioli della sua esperienza con il Manchester United. Non rinnoverà il suo contratto e sarà il parametro zero più ambito nella prossima estate. A frenare il suo nuovo approdo a Torino è soprattutto l’ingaggio, che sembra essere troppo alto per le casse bianconere. Pogba sembra avere inoltre delle idee diverse.

🚨 Paul Pogba 🇫🇷 ne cache pas en privé son envie de rejoindre le PSG, qui cherche à recruter un numéro 8 cet été pour renforcer son milieu. Le fait qu’il ait été blessé à plusieurs reprises ces derniers mois pèsera lourd dans la réflexion des dirigeants. (Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 3, 2022

Come ha infatti riportato “Le Parisien” il centrocampista non starebbe nascondendo quella che è la sua ambizione, ovvero quella di tornare a giocare in patria con la maglia del Psg. I transalpini stanno cercando un grande centrocampista e non avrebbero problemi ad accontentare le sue richieste.