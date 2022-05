Calciomercato, game over Juventus: “addio” e presentazione | C’è già la data

Calciomercato, game over Juventus: spunta anche la data della presentazione del giocatore accostato ai bianconeri nelle scorse settimane

Che la questione ormai si fosse risolta in questo modo c’erano pochi dubbi. Almeno stando alle informazioni che sono arrivate dai vari giornali nell’ultimo periodo. Adesso però spunta anche la data della presentazione. A riportarlo è As, che sottolinea come manca davvero poco alla questione. Insomma, è tutto fatto e manca solamente l’annuncio.

Rudiger sarà un difensore del Real Madrid. Ormai non ci sono più ostacoli per quella che è un’operazione che la Juventus ha cercato di fare, soprattutto perché il difensore tedesco è lascerà il Chelsea a parametro zero. Anche Tuchel ha confermato il suo addio. E adesso si attende solamente di capire quale sia il giorno esatto per dare l’annuncio con i crismi dell’ufficialità.

Calciomercato, Rudiger al Real Madrid

Tutto dipende dalla gara di questa sera che il Real Madrid giocherà contro il Manchester City che potrebbe valere l’accesso alla finale di Champions League prevista il prossimo 28 maggio a Parigi. Se la squadra di Ancelotti venisse eliminata, allora appare assai probabile che Rudiger possa essere ufficializzato domenica 22 maggio, ultima giornata della Liga. Al massimo il giorno dopo ovviamente, visto che anche il difensore con il suo Chelsea giocherà l’ultima partita di Premier League.

Se invece Ancelotti, questa sera, dovesse riuscire in un colpaccio ribaltando il 4-3 dell’andata all’Etihad, allora tutto slitterebbe dopo l’ultimo atto della massima competizione europea. Questione di tempo comunque, di poche settimane, e tutto poi verrà messo nero su bianco. Troppo forte il richiamo del Real per il tedesco, che comunque firmerà un ricchissimo contratto a quanto pare per i prossimi quattro anni con un bonus alla firma che si dovrebbe aggirare intorno agli 8 milioni di euro.