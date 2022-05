Calciomercato Juventus, fine della telenovela: fumata bianca vicinissima

Calciomercato Juventus, ora c’è la decisione finale. Firma vicinissima e futuro ormai deciso per il giocatore.

Calciomercato Juventus, alla fine Sergi Roberto, noto obiettivo bianconero, sta per firmare il rinnovo con il Barcellona. Una telenovela che sta per volgersi al termine.

Barcellona deciso più che mai. Già dalla prossima settimana, come scrive il giornalista ‘Matteo Moretto’ su Twitter, il club potrebbe ritrovarsi con il proprio giocatore per firmare il rinnovo di contratto e sancire definitivamente l’ipotesi di una riconferma.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto pronto al rinnovo

Il calciatore vuole quindi rimanere in Spagna e lo dimostra anche la sua volontà a rinnovare il proprio contratto. Per lungo tempo si è parlato di un ipotesi bianconera nel suo futuro ma le ultime news dirottano verso una permanenza.

Giocatore molto duttile, viste le diverse posizioni che può ricoprire in campo, Sergi Roberto, anche per volere di mister Xavi, continuerà, molto probabilmente, la sua avventura in blaugrana. Già nella prossima settimana l’entourage del giocatore e gli spagnoli si incontreranno per sancire il rinnovo e mettere la parole fine a qualsiasi ipotesi di addio. Come sappiamo proprio la Juventus l’aveva messo in lista, date le qualità tecniche e la necessità di ricoprire un ruolo come il laterale da dietro. Adesso, dunque, la Juventus valuterà le alternative sul mercato e i possibili nuovi tasselli difensivi.