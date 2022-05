Calciomercato Juventus, futuro “segnato”: niente cessione e addio gratis

Calciomercato Juventus, il futuro sembra essere scritto. Niente cessione e addio gratis alla fine della prossima stagione.

Il futuro sembra essere segnato. O meglio, deciso più che altro da quelle che sarebbero le volontà del calciatore che, alla fine della stagione, entrerà nell’ultimo anno di contratto con la Juventus a 6,5 milioni di euro a stagione. Mica male, soprattutto dopo l’ultima annata sicuramente al di sotto di quelle che erano le aspettative di tutti.

Ma secondo la Gazzetta dello Sport il futuro di Alex Sandro dovrebbe essere anche a Torino, con la maglia bianconera addosso, anche perché lo stesso difensore brasiliano preferirebbe rimanere alla corte di Allegri in vista anche di una possibile convocazione al prossimo Mondiale in Qatar. Ovviamente, giocare per la Juve, sarebbe una vetrina importante per l’esterno sinistro che vuole guadagnarsi una maglia per il mondiale invernale.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro via a zero

E allora, siccome di offerte non ce ne sono state fino al momento, soprattutto per la questione ingaggio che vi abbiamo spiegato prima, il futuro di Alex Sandro dovrebbe essere ancora dentro la Continassa per poi salutare tutti alla fine del prossimo campionato con la possibilità di andare via a parametro zero e scegliersi la destinazione migliore per quelle che sono le sue idee. E ovviamente, in questo caso, il difensore potrebbe anche mantenere – o pure aumentare, anche se appare difficile questa cosa – lo stesso ingaggio che al momento la società bianconera gli garantisce.

Senza dubbio un Alex Sandro in forma potrebbe essere d’aiuto ad Allegri. Ma di certo quello visto quest’anno, non solo in condizioni fisiche un poco così, ma anche con la testa da un’altra parte in alcune circostanze, non serve praticamente a nulla.