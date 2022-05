Calciomercato Juventus, Allegri ko | Futuro segnato: vola in Liga

La Juventus ha bisogno di innesti in tutte le zone del campo e per questo motivo ci si aspetta un calciomercato bollente in estate.

La dirigenza ha intrapreso una strada da seguire fino in fondo, quella del rinnovamento dell’organico. Piano che è iniziato già lo scorso inverno con l’arrivo a Torino di due elementi come Zakaria e Vlahovic che sono destinati ad essere delle colonne della squadra bianconera per i prossimi anni. Mister Allegri però sa benissimo che la sua rosa ha bisogno di altri rinforzi, indispensabili per tentare l’assalto allo scudetto e per fare bella figura in Europa.

Bisognerà iniziare a cercare gli eredi di quei giocatori che hanno ormai superato i trent’anni. E dunque novità sono attese anche sulla fascia sinistra. Alex Sandro non è più incedibile, ha il contratto in scadenza nel 2023 e questo potrebbe spingere la Juventus a cederlo in estate. Emerson Palmieri e Renan Lodi sembrano essere le piste percorribili per sostituirlo, tanto più che un altro potenziale obiettivo sta per svanire.

Calciomercato Juventus, Alonso ad un passo dal Barcellona

Come spiega “El gol digital” in Spagna ci sono club pronti a battagliare per quello che è un obiettivo juventino per la fascia sinistra, vale a dire Marcos Alonso. Il realtà il Barcellona è in ampio vantaggio per il laterale ex Fiorentina, che è destinato a lasciare il Chelsea in estate tanto più che il suo contratto con gli inglesi scadrà nel 2023. Per Alonso si tratterebbe di un ritorno in Spagna dopo 12 anni di assenza. Anche il Siviglia cerca un laterale sinistro e potrebbe approfittare proprio dell’arrivo di Alonso al Barcellona, dato che questo trasferimento farebbe venir meno l’interesse per un altro esterno di prospettiva come Javi Galan. La Juventus dunque puntare altrove il suo interesse per la fascia sinistra.