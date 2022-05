Calciomercato Juventus, accordo Dybala-Inter. Ribaltone in diretta tv. Ecco quali sarebbero le priorità dei nerazzurri

Sulla questione relativa al futuro di Dybala ieri è successo di tutto: la Gazzetta dello Sport ha sparato in prima pagina un accordo ormai trovato tra l’attaccante e l’Inter, poi è intervenuto il procuratore della Joya, Antun, che attraverso una nota ha spiegato che fino al momento non ci sono accordi, né in Italia e nemmeno all’estero. Insomma, al momento, solamente parole.

Poi, nella serata a TeleLombardia, è intervenuto anche il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, che ha svelato quali sono le reali priorità della società nerazzurra per la prossima stagione. Ovviamente ha confermato l’interesse, ma ha sottolineato che l’Inter guarda anche e soprattutto verso altri obiettivi.

Calciomercato Juventus, la rivelazione di Biasin

“Ci sono sicuramente dei tentativi dell’Inter ma al momento nessuna certezza – ha spiegato il giornalista – anche perché Dybala, in questo momento, non è la priorità dei nerazzurri. Marotta cerca un numero 9, un attaccante che possa riempire l’area di rigore, una prima punta. Ed è per questo che l’Inter è interessata a Scamacca – ha detto – anche se non è assolutamente disposta a spendere cifre senza senso”.

Insomma, altro che futuro deciso a quanto pare, altro che firma che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. In questo modo rientrano in corsa, senza dubbio, tutti gli altri club che hanno pensato di prendere Dybala. Con l’Atletico Madrid in primis, ma anche con il Borussia Dortmund che avrebbe presentato una prima offerta ufficiale, ma anche le società inglesi, come Liverpool e Manchester United che ci hanno buttato un occhio.