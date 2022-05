Calciomercato Juventus, escalation e addio: vola in Bundesliga

Calciomercato Juventus, il giovane difensore ha diversi estimatori in Europa, ma soprattutto nel campionato tedesco.

Massimiliano Allegri ha le idee molto chiare per quanto riguarda la gestione dei giovani. Lo scorso autunno le espresse senza alcuna paura di essere tacciato come “conservatore” durante una conferenza stampa. Il tecnico livornese spiegò, per filo e per segno, i passaggi che dovrebbero caratterizzare la crescita professionale di un calciatore all’interno di un club prestigioso come la Juventus. Per Allegri è fondamentale l’esperienza, che però non si acquisisce gettando una giovane promessa nella mischia, col rischio che si possa bruciare.

Ha lodato più volte il progetto intrapreso già da qualche anno dalla società. E cioè quello di creare una Juventus Under 23 sul modello delle squadre B spagnole. Progetto che a quanto pare sta funzionando: la conferma arriva proprio dalle scelte dello stesso allenatore toscano, che quest’anno più volte ha attinto dal bacino dell’Under 23. Un po’ per necessità, un po’ per dare un’importante chance a dei ragazzi interessanti. L’ultima “scoperta” è Miretti, che una settimana fa contro il Venezia è partito titolare con la prima squadra.

Calciomercato Juventus, sirene dalla Germania per De Winter

Un altro prospetto che in questi giorni si sta mettendo ancora più in luce con l’Under 23 di Lamberto Zauli nei playoff di Serie C è Koni De Winter. Convocato più volte da Allegri, che a dicembre l’ha fatto esordire anche in Champions League, a fine stagione il difensore belga potrebbe decidere di cambiare aria. Come riporta Marco Conterio di Tuttomercatoweb, De Winter è soddisfatto della sua esperienza italiana coi bianconeri ma si aspettava un minutaggio più ampio con la prima squadra ed è per questo che si sta guardando attorno.

📢⚪️⚫️ Futuro da scrivere alla #Juventus per il talento Koni de Winter. Sul difensore ci sono club di Bundesliga: piace a #Bayer04 e #Bochum. Su @TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) May 5, 2022

Le richieste, infatti, non mancano. Il Bayer Leverkusen, ad esempio, potrebbe pensare a lui nel caso in cui dovesse vedere Hincapie, appetito anche da Roma e Napoli. Un’altra squadra di Bundesliga che avrebbe fatto un pensierino su De Winter è il Bochum.