Calciomercato Juventus, pressing asfissiante per Pogba: contatto decisivo

Calciomercato Juventus, continua il pressing al centrocampista più desiderato d’Europa. Contatti continui per il sì.

Calciomercato Juventus, Paul Pogba adesso è ad un vero e proprio bivio. Il centrocampista francese ha due strade, effettive, per il suo futuro. O scegliere la Juventus oppure accontentare il Psg, la squadra che lo segue – ormai – da diversi mesi.

Pogba lascerà sicuramente Manchester, questo lo sappiamo ma per andare dove? Adesso le strade si aprono ad un bivio: scegliere la sua vecchia casa, come lui spesso l’ha definita, cioè Torino oppure scegliere la destinazione “nuova” Parigi.

Calciomercato Juventus, Pogba ad un bivio | Stipendio ridimensionato

Ci sarebbero infatti già contatti tra le parti. La Juventus continua a muoversi per Pogba, come scrive il giornalista Nicolò Schira, ci sarebbero già stati contatti tra Enzo Raiola e la dirigenza bianconera. La verità che lo stipendio (attuale) di Pogba di 17 milioni non verrà pagato da nessuno e di conseguenza lo stesso giocatore ha la piena consapevolezza che dovrà ridimensionare le sue richieste.

La Juventus ha un tetto salariale massimo ben preciso, pertanto, starà al giocatore scegliere. In attesa di capire quale sarà l’offerta del Psg che certamente non ha problemi da questo punto di vista. Staremo a vedere cosa succederà ma adesso il cerchio si chiude, con due strade per il futuro del Polpo. Voglioso di ritornare protagonista dopo la non certo entusiasmante parentesi di Manchester.