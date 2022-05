Calciomercato Juventus, pugno duro del club | Triplo ribaltone in quota

Nel prossimo calciomercato della Juventus sono attese davvero molte novità, anche tenendo conto di quel che è accaduto nelle ultime settimane.

La rosa bianconera sarà rinnovata e ringiovanita, l’obiettivo è anche quello di abbassare il monte ingaggi. Ed è anche per questo motivo che sono state già prese delle decisioni importanti. Come quella di non proporre alcun rinnovo contrattuale a Paulo Dybala, che è dunque libero di accasarsi altrove a parametro zero. Ancora incerto in casa bianconera rimane il futuro di Federico Bernardeschi.

La trattativa per il suo rinnovo in bianconero pare vivere una fase di stallo. Non è affatto da escludere che la Juve possa rinunciare alla sua permanenza a Torino e possa lasciarlo libero di firmare per un’altra squadra alla conclusione del suo contratto, fissata per il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Juventus, per i bookmaker possibile accordo Atalanta-Bernardeschi

Il futuro dell’ex giocatore della Fiorentina sembra essere ormai lontano dai bianconeri e qualche indizio importante arriva anche dalle quote dei bookmakers. Che lo accostano a tre squadre di alta classifica che sono a caccia di innesti, ancor più graditi se a parametro zero. L’approdo di Bernardeschi al Milan è infatti messo in lavagna a 6 dagli analisti di Sisal. Una quota non è affatto alta. Ma si pensa anche ad un suo trasferimento all’Atalanta di Gasperini, la quota in tal senso (5) è ancora più bassa. In corsa per il calciatore c’è però anche la Roma di Mourinho. La firma dell’esterno con i giallorossi però è quotata 7.50, la stessa di quella di un possibile accordo Roma-Dybala. Nelle prossime settimane si conoscerà quale sarà il futuro del calciatore, che in ogni caso dovrebbe essere ancora in serie A.