Juventus-Inter, Allegri esulta: poker di recuperi top

Juventus-Inter per la fine di Coppa Italia mister Allegri potrebbe recuperare tanti dei big assenti: ecco la lista.

Juventus-Inter la sfida nella finale di Coppa Italia sarà decisiva sia per la stagione ma anche per i tanti recuperi. Proprio in occasione della partita più importante Allegri potrà recuperare i big della rosa.

Come scrive il giornalista ‘Mirko Nicolino’ su Twitter, nella lista dei recuperi oltre ai già ristabiliti Cuadrado e Danilo, Allegri potrebbe rivedere giocatori del calibro di Locatelli, Mckennie e De Ligt. Praticamente tutti i big a disposizione a parte, ovviamente, Federico Chiesa.

Juventus-Inter, Allegri recupera anche McKennie

Incredibile ma vero. Allegri per la finale potrebbe riavere a disposizione anche l’americano. Anche lui fuori da lungo tempo proprio come Locatelli, adesso, il texano è pronto a ritornare sul campo di gioco per la sfida più importante della stagione.

Una finale che è l’ultimo reale obiettivo perseguibile dei bianconeri, dopo la consolidata qualificazione in Champions League. Allegri schiererà la formazione migliore così da provare a vincere un trofeo in questa stagione.