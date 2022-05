Juventus, ultim’ora UFFICIALE: recupero top | I convocati di Allegri

Juventus, tramite i canali ufficiali il club ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di Marassi. Due buone notizie per il tecnico.

Vietato staccare la spina. Sembra questo il diktat di Massimiliano Allegri in vista dell’imminente sfida di campionato con il Genoa. I bianconeri, infatti, si preparano ad essere di nuovo “arbitri” della lotta per la salvezza, come con il Venezia una settimana fa. Scenderanno in campo in uno dei due anticipi in programma nella giornata di domani, a distanza di qualche ora dal match tra Inter ed Empoli. Niente duelli a distanza coi nerazzurri, essendo ormai la Vecchia Signora fuori da ogni discorso per lo scudetto.

Sarà tuttavia importante capire qual è lo stato di salute degli uomini di Simone Inzaghi, contro i quali Bonucci e compagni si giocheranno la finale di Coppa Italia mercoledì prossimo. Una partita che l’allenatore toscano considera cruciale perché gli permetterebbe di chiudere la stagione con almeno un titolo in tasca e scacciare momentaneamente i malumori. Motivo per cui non è da escludere che a Marassi possa ampliare le rotazioni per fare in modo che i titolari siano freschi e riposati nel match clou dell’Olimpico.

Juventus, c’è anche Cuadrado tra i convocati per Genova

Qualche ora fa il club ha reso nota, tramite i propri canali ufficiali, la lista dei convocati per la trentaseiesima giornata di campionato. Come aveva anticipato lo stesso Allegri in conferenza stampa, a Genova ci saranno anche De Sciglio e Cuadrado, entrambi recuperati. Sorride il tecnico bianconero, soprattutto per il fatto di riavere a disposizione il colombiano, determinante nelle ultime partita giocate prima dell’infortunio. Altra importante chance anche per il giovane Miretti, che verosimilmente partirà dal 1′ di fianco a uno tra Rabiot e Zakaria.