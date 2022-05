Calciomercato Juventus, un ex Barça per il dopo Alex Sandro | Testa a testa con Conte

Come in ogni squadra, anche alla Juventus sono presenti una serie di senatori che prima o poi lasceranno la squadra. Solitamente i veterani si dividono in due categorie: le cosiddette “bandiere”, che restano molti anni in una squadra per l’amore per i colori che indossano e quelli che restano in un determinato club perché grazie alle loro prestazioni non hanno mai dato motivo alla società di mandarli via.

Tra i senatori della Juventus figura sicuramente Alex Sandro, ormai ai bianconeri da ben 7 anni e in scadenza nel giugno 2023. L’ecclettico difensore della nazionale verde-oro si è distinto in questi anni grazie alle sue ottime prestazioni, spesso impreziosite da alcuni goal. Nonostante le ottime partite disputate alla Juventus, complice una condizione decisamente lontana da quella di un tempo, è chiaro che il momento della separazione tra il brasiliano e la “vecchia Signora” sia davvero molto vicino.

Calciomercato Juventus, sulla fascia si pensa a Cucurella, che c’è eccome

Cherubini è quindi già alla ricerca di un degno sostituto del brasiliano e, secondo quanto riportato da “tuttojuve.com”, uno dei nomi caldi per la fascia bianconera è l’esterno della nazionale spagnola ed ex Barcellona Marc Cucurella, attualmente al Brighton. L’esterno classe 1998, che già lo scorso anno si era fatto notare in Liga con la maglia del Gefate e che continua a farlo anche in Premier, ha una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 20 milioni, prezzo abbordabilissimo per i Bianconeri. Ciò che resta da capire è quindi se per la dirigenza egli valga davvero tutti questi soldi e , qualora la risposta fosse affermativa, tentare di vincere la concorrenza del Tottenham di Antonio Conte, che pure ha espresso interesse per il giocatore.